Terremoto Albania, trema la terra nella notte: scosse ravvicinate | DATI e MAPPE

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato nel sud dell’Albania, a circa 16 chilometri a sud-ovest di Çorovodë, nel distretto di Skrapar. Il sisma è avvenuto alle 00:59 a una profondità di 7,5 chilometri, secondo i dati preliminari diffusi dai centri di monitoraggio sismico. La scossa principale è stata avvertita dalla popolazione della zona, ma al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Nei minuti successivi all’evento principale, la terra ha continuato a tremare: sono state infatti registrate tre scosse di assestamento di magnitudo 2.8, 2.2 e 2.1, rispettivamente alle 01:08, 01:11 e 01:15. Una prima scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 00:33 ad una profondità di 10 km.

La zona di Çorovodë si trova in un’area sismicamente attiva, dove sono frequenti movimenti tellurici di moderata intensità. Le autorità albanesi stanno monitorando la situazione, mentre la popolazione è invitata alla prudenza e a seguire le indicazioni della Protezione Civile locale.