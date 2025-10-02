Terremoto Bosnia ed Erzegovina: registrata una scossa di magnitudo 3.7 | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato nella serata di giovedì 2 ottobre 2025 nella zona della Bosnia ed Erzegovina. L’evento sismico si è verificato alle 21:39:15 (UTC), corrispondenti alle 23:39:15 ora italiana (UTC +02:00), con coordinate geografiche 44.1900 di latitudine e 17.6280 di longitudine, ad una profondità di 10 km. La scossa, avvenuta in un’area già nota per la sua sismicità, è stata individuata e localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il monitoraggio delle autorità locali e dei centri di controllo sismico prosegue nelle ore successive per verificare eventuali repliche o ulteriori scosse nella regione.