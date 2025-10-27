Terremoto Calabria, scossa sulla costa calabra sud-orientale | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato oggi, lunedì 27 ottobre alle 13:37, lungo la costa calabra sud-orientale, secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 33 chilometri. Gli esperti ricordano che la Calabria è una delle regioni italiane a più elevato rischio sismico.