Terremoto Campania: forte scossa ad Avellino, avvertita anche a Napoli, gente in strada | LIVE

Altra scossa di terremoto in Campania alle 21:49 di oggi, sabato 25 ottobre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4 con epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino, e profondità di 14km. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, così come in tutte le province della Campania. Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell’Irpinia. Ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. Sia il capo della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo, sia il capo dei Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, hanno sottolineato che al momento non si registrano danni particolari, ma le verifiche sono tutt’ora in corso.

“A seguito dell’evento sismico registrato alle 21.49 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Avellino di magnitudo ML 4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose“, comunica una nota della Protezione Civile.

Terremoto ad Avellino: le immagini dalla webcam dell’Osservatorio di Montevergine da Summonte

Sindaco di Montefredane: “scossa fortissima, lunedì scuole chiuse”

“È stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi“. A dirlo all’Adnkronos è Ciro Aquino, sindaco di Montefredane. “Questa mattina c’era stata un’altra scossa – racconta il sindaco – ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse”.

“Non ci sono crolli e al momento non abbiamo segnalazioni di danni – aggiunge – ma la situazione resta preoccupante”. Anche a Mercogliano c’è molta paura. Numerosi cittadini sono scesi in strada e hanno annunciato al sindaco Vittorio D’Alessio di voler passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Il primo cittadino ha così disposto che la sede locale delle Misericordie sia allestita come centro per ospitare chi non se la sente di rientrare in casa.

La testimonianza

“Abito a poca distanza dall’epicentro della scossa, a Manocalzati. Ho vissuto il sisma dell”80, posso dire che rispetto a quello ho avuto meno paura. Ma è stata una scossa davvero seria, c’è gente per strada”. Lo racconta all’Adnkronos un residente del comune di Manocalzati, comune dell’Avellinese che si trova a duekm dall’epicentro della scossa di magnitudo 4.0 che si è verificata a Montefredane. Secondo la testimonianza, c’è stata paura, la gente si è in parte riversata in strada, ma “le case in questa zona sono al 90% costruite con la normativa antisismica post evento ’80, quindi hanno retto” e racconta che la situazione è tranquilla anche nel vicino comune di Atripalda, dove i locali sono aperti e la circolazione è tranquilla.