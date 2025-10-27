Terremoto Campania: oggi scuole chiuse ad Avellino e diversi altri Comuni

Dopo la scossa di terremoto magnitudo 4 registrata sabato scorso alle 21:49, diversi Comuni della Campania hanno disposto oggi la chiusura delle scuole per consentire verifiche di sicurezza e controlli sugli edifici. Ad Avellino, un’ordinanza commissariale ha sospeso le attività didattiche di tutti gli istituti, compresi asili nido pubblici e privati, e vietato l’accesso ai plessi, consentendo l’ingresso solo al personale tecnico, agli uffici comunali, alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile. Anche il Comune di Montefredane, vicino all’epicentro, ha deciso la chiusura delle scuole per verifiche strutturali. A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza simile, estendendo la chiusura a scuole di ogni ordine, asili nido, uffici comunali, parchi, villa comunale, cimitero e teatri cittadini, garantendo solo i servizi essenziali.