Terremoto Campania: oggi scuole chiuse ad Avellino e diversi altri Comuni

Diversi Comuni della Campania hanno disposto oggi la chiusura delle scuole per consentire verifiche dopo il forte terremoto di sabato scorso

scuole chiuse

Dopo la scossa di terremoto magnitudo 4 registrata sabato scorso alle 21:49, diversi Comuni della Campania hanno disposto oggi la chiusura delle scuole per consentire verifiche di sicurezza e controlli sugli edifici. Ad Avellino, un’ordinanza commissariale ha sospeso le attività didattiche di tutti gli istituti, compresi asili nido pubblici e privati, e vietato l’accesso ai plessi, consentendo l’ingresso solo al personale tecnico, agli uffici comunali, alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile. Anche il Comune di Montefredane, vicino all’epicentro, ha deciso la chiusura delle scuole per verifiche strutturali. A Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza simile, estendendo la chiusura a scuole di ogni ordine, asili nido, uffici comunali, parchi, villa comunale, cimitero e teatri cittadini, garantendo solo i servizi essenziali.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA