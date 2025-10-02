Terremoto Campi Flegrei, quattro scosse in mezz’ora: cosa sta succedendo | DATI e MAPPE

Nuova sequenza sismica ai Campi Flegrei nel corso della serata. Secondo i dati diffusi dall’INGV, tra le 19:57 e le 20:31 si sono verificate quattro scosse ravvicinate nell’area flegrea, con magnitudo comprese tra 1.2 e 2.7. L’evento più significativo è stato registrato alle 19:57, con magnitudo 2.7 e una profondità di 2,8 km. Nei minuti successivi si sono succedute altre tre scosse: magnitudo 1.2, 1.6 e 2.2, localizzate anch’esse nell’area vulcanica. La sequenza rientra nell’attività sismica che da mesi interessa i Campi Flegrei, legata al fenomeno del bradisismo. Le scosse, in particolare quelle di magnitudo superiore a 2, possono essere state avvertite dalla popolazione, soprattutto nei comuni prossimi all’epicentro.