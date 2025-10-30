Terremoto Centro Italia, riapre la Basilica di San Benedetto a Norcia | VIDEO

A 9 anni dal terremoto del 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto a Norcia riapre oggi ai fedeli. Simbolo della distruzione causata dal sisma nel Centro Italia, la chiesa era stata quasi completamente rasa al suolo. Nei giorni successivi al terremoto, i vigili del fuoco operarono senza sosta per mettere in sicurezza la struttura, realizzando un complesso presidio di contrasto al ribaltamento della facciata. L’intervento, progettato dal professor Claudio Modena dell’Università di Padova e condotto dalle squadre SAF coordinate dal Nucleo Interventi Speciali, rappresentò una delle operazioni più delicate e significative svolte nel quadro della tutela del patrimonio artistico danneggiato dal sisma.

Con 6 km di tubi d’acciaio e circa 4mila giunti, la struttura di sostegno permise di salvaguardare ciò che restava della facciata della Basilica, consentendo le successive fasi di restauro.

Oggi, con la riapertura del luogo simbolo di Norcia, si celebra anche l’impegno dei vigili del fuoco nella protezione e nella conservazione del patrimonio culturale italiano, messo a dura prova dal terremoto.