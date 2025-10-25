Terremoto Cina, forte scossa vicino al confine con la Corea del Nord | DATI e MAPPE

Il China Earthquake Networks Center ha ufficialmente stabilito che un terremoto di magnitudo 5.5 si è verificato alle 19.45 (le 13.45 in Italia) di oggi, sabato 25 ottobre, nella città cinese di Hunchun, nella prefettura di Yanbian e nella provincia di Jilin, vicino al confine con la Corea del Nord. Lo riporta l’agenzia Xinhua. L’ipocentro della scossa è stato registrato a 560 chilometri di profondità.