Terremoto, cosa significano le scosse di oggi al largo di Malta e Siracusa: la spiegazione di Valensise (INGV)

Canale di Sicilia particolarmente ballerino per i terremoti delle ultime ore: una scossa di magnitudo 4.8 a sud/est di Malta alle 13:51 e una precedente di magnitudo 3.3 al largo di Siracusa alle 12:57. Rispetto alla sismicità della zona, Gianluca Valensise, ricercatore dell’INGV, tra i più importanti sismologi italiani, spiega ai microfoni di MeteoWeb che “in generale il canale di Sicilia è in trans-tensione, ovvero estensione con una componente trascorrente destra. Non si conoscono grandi terremoti qui, né si potrebbe conoscerli facilmente visto che siamo in mare aperto e le eventuali notizie storiche – ad esempio da Malta – sarebbero necessariamente vaghe e incomplete. Il record strumentale parla di terremoti relativamente frequenti ma molto raramente più forti di Mb 5.0: come sempre però, 40 anni di dati strumentali non sono sufficienti ad escludere che ci possano essere terremoti sostanzialmente più forti“.

Di seguito la mappa con i dati dei terremoti rilevati nell’area negli ultimi 40 anni: