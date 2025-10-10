Terremoto Filippine: aumenta il numero delle vittime dopo le due scosse

Due potenti terremoti hanno colpito, a poche ore di distanza, la stessa regione del sud delle Filippine. Il primo, di magnitudo 7.4, ha causato almeno sette morti, frane e l’evacuazione di aree costiere vicine per il timore di uno tsunami, poi rientrato. Il secondo sisma, di magnitudo preliminare 6.8, ha provocato un nuovo allarme tsunami locale. È stato generato dallo stesso sistema di faglie, la Fossa delle Filippine, a una profondità di 37 chilometri al largo della città di Manay, nella provincia di Davao Orientale, ha riferito il direttore dell’Istituto filippino di sismologia e vulcanologia, Teresito Bacolcol, esprimendo il timore che la seconda scossa, avvenuta di notte, possa ulteriormente indebolire o far crollare edifici già danneggiati dal primo terremoto.

Tre minatori sono morti nel crollo di una galleria nella zona montuosa di Pantukan, mentre un altro è stato estratto vivo. Una persona è rimasta uccisa a Mati, la città più vicina all’epicentro, per il crollo di un muro, un’altra è deceduta per infarto e una terza è stata schiacciata da detriti a Davao, oltre 100 chilometri a ovest. Si contano anche diverse centinaia di feriti.

Il Presidente Ferdinand Marcos Junior ha assicurato che le autorità stanno lavorando “senza sosta” per portare aiuti alle aree colpite, mentre l’Agenzia filippina per i vulcani e i terremoti (Phivolcs) ha avvertito del rischio di nuove scosse fino a magnitudo 6.4.

Lo tsunami

Il Pacific Tsunami Warning Center di Honolulu ha affermato che piccole onde sono state rilevate sulle coste delle Filippine e dell’Indonesia prima che la minaccia si attenuasse circa due ore dopo la prima scossa. Ha affermato che piccole fluttuazioni del mare potrebbero continuare. Un’allerta tsunami che aveva innescato le evacuazioni in sei province costiere vicino a Davao Orientale è stata successivamente revocata senza che fossero rilevate onde di grandi dimensioni, ha riferito Bacolcol.

L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha dichiarato che piccole onde di tsunami sono state rilevate nella provincia di Sulawesi settentrionale, con altezze comprese tra 3,5 e 17 centimetri a Melonguane, Beo, Essang e Ganalo, nei distretti delle isole Talaud.