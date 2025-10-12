Terremoto Filippine, continuano le scosse: l’ultima di magnitudo 6.0 nella zona di Bogo | DATI

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi la zona di Bogo, nelle Filippine, alle 19:06 ora italiana, corrispondenti alle 01:06 ora locale. Secondo le prime informazioni, il sisma è stato registrato a una profondità di 14 chilometri, un livello che può amplificare gli effetti in superficie. La scossa è stata avvertita nella città di Bogo e nelle aree circostanti dell’isola di Cebu. Negli ultimi giorni, l’arcipelago filippino è stato interessato da diverse scosse di terremoto, alcune delle quali di intensità significativa. La nuova scossa di oggi si aggiunge quindi a una serie di movimenti sismici che stanno interessando la regione, mantenendo alta l’attenzione delle autorità e della popolazione.

Monitoraggio in corso

I servizi sismologici locali e internazionali stanno monitorando l’evoluzione della situazione per verificare la possibilità di repliche nelle prossime ore. La zona di Cebu, come gran parte delle Filippine, si trova in un’area geologicamente molto attiva dove i terremoti sono frequenti.