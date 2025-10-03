Terremoto Filippine, la Protezione Civile rettifica il bilancio delle vittime

L’Ufficio della Protezione Civile (Ocd) delle Filippine ha rettificato il numero dei morti in seguito al terremoto che ha colpito il Paese il 30 settembre: le vittime sono 68 e non 72, come precedentemente riferito dal Consiglio nazionale per la riduzione del rischio e la gestione dei disastri (Ndrrmc). Il viceportavoce dell’Ocd, Diego Agustin Mariano, ha spiegato che è in corso un processo di convalida da parte del Cluster di gestione dei morti e dei dispersi guidato dal Ministero dell’Interno e degli enti locali, e che i numeri potrebbero aumentare o diminuire.

In passato si sono verificati casi analoghi di revisione al ribasso del conteggio, dovuti al ritrovamento di dispersi o a errori come la ripetizione di nomi.