Terremoto Filippine: stato di calamità per Cebu, il bilancio sale a 72 morti

È salito ad almeno 72 morti il bilancio dei morti nelle Filippine, a seguito del terremoto magnitudo 6.9 che ha colpito la provincia di Cebu, secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale per la Riduzione e la Gestione del Rischio di Disastri. I feriti sarebbero 294. L’intera provincia di Cebu, ancora scossa da numerose repliche, è stata dichiarata in stato di calamità. Un totale di 170.959 persone sono state colpite, con 20mila sfollati, 600 le case danneggiate, così come altre 87 infrastrutture.