Terremoto Filippine, un sisma di magnitudo 6.0 scuote Mindanao, paura tra i residenti

Continuano le scosse. Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l’isola di Mindanao, nelle Filippine, alle 22:32 ora locale del 11 ottobre 2025, le 16:32 in Italia. L’epicentro è stato localizzato vicino ad Aras-asan, nel distretto di Surigao del Sur, a una profondità di 55 km. Il sisma è stato avvertito in modo significativo nella città di Tandag e nelle aree circostanti, con segnalazioni di scuotimenti anche in altre località vicine. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e le possibili repliche. Gli esperti hanno consigliato alla popolazione di rimanere vigili e di seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza. Il terremoto ha suscitato preoccupazione tra i residenti.