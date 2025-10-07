Nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre 2025, un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la zona di Foggia, precisamente alle ore 14:29 italiane. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma si trova a una profondità di 7.4 km. La scossa odierna si inserisce nel quadro di eventi tellurici che interessano la zona. L’INGV continua a monitorare la situazione, in attesa di nuovi aggiornamenti.
Terremoto Foggia: registrata una scossa sulla Costa Garganica | DATI e MAPPE
Scossa avvertita nella provincia e monitoraggio continuo delle autorità locali: terremoto registrato a Foggia
/