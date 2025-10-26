Terremoto Giappone, scossa a Nord di Tokyo | DATI e MAPPE

Terremoto in Giappone, l’epicentro è stato localizzato nella prefettura di Tochigi, a Nord della Capitale

Un terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato alle 12:04 ora locale (le 04:04 in Italia) nella zona a Nord di Tokyo. Secondo quanto comunicato dalla Japan Meteorological Agency (JMA), l’epicentro è stato localizzato nella prefettura di Tochigi, a una profondità di circa 10 km. L’agenzia ha classificato l’intensità della scossa a livello 4 sulla scala sismica giapponese, che va da 0 a 7. Si tratta di un livello in grado di far oscillare visibilmente gli edifici, ma che raramente provoca danni strutturali. Al momento non si segnalano feriti né danni materiali.

