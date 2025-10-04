Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 6.0 al largo della prefettura di Fukushima

Alle 00:21 (ora locale, le 17:21 in Italia), un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito al largo della prefettura di Fukushima, nella regione nord-orientale del Giappone. Secondo i dati ufficiali, la scossa si è verificata a una profondità di circa 60 chilometri sotto il fondale marino, con una intensità sismica di grado 4 sulla scala giapponese. Il Giappone è una delle aree sismicamente più attive al mondo e registra ogni anno numerosi terremoti di intensità variabile. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e a restare informati tramite i canali ufficiali in caso di eventuali scosse di assestamento nelle prossime ore.