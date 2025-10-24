Terremoto in Campania: epicentro a Grottolella | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Campania alle 14:40 di oggi, venerdì 24 ottobre. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.6, con epicentro individuato a Grottolella, in provincia di Avellino, e profondità di 16km. La scossa è stata avvertita nitidamente anche nel Salernitano, inclusa Salerno, e in alcuni comuni del Napoletano. Non sono segnalati danni a persone o cose.