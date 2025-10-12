Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, scossa in provincia di Udine | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto avvertita questa mattina, alle 09:43, in Friuli-Venezia Giulia, in particolare in provincia di Udine. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 3.1, con epicentro rilevato a 8 km Sud/Ovest da Verzegnis (UD), mentre l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10 km. Il sisma è stato registrato a 8 km da Preone, 9 km da Enemonzo e Villa Santina, 10 km da Cavazzo Carnico e Lauco, 11 km da Tolmezzo. Non si registrano al momento danni a persone o cose.