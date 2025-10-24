Terremoto in Giappone: scossa davanti alle coste dell’Hokkaido | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito il Giappone alle 3:40 locali di sabato 25 ottobre (le 18:40 del 24 ottobre in Italia). I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro in mare, 35km a sud di Nemuro, appena davanti alle coste dell’Hokkaido, del nord del Paese. L’evento è avvenuto ad una profondità di 41km. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose.