Forte terremoto magnitudo Mwp 6.5 in Indonesia. L’INGV riporta un sisma avvenuto alle 07:48 ora italiana (14:48 ora locale), con epicentro in Nuova Guinea Occidentale (la parte occidentale dell’isola di Nuova Guinea amministrata dall’Indonesia). L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 32 km. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.
Terremoto in Indonesia, epicentro in Nuova Guinea Occidentale | DATI e MAPPE
