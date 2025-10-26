Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 6.2 a Timor: edifici danneggiati | DATI e MAPPE

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione di Timor, in Indonesia. L’evento sismico si è verificato alle 18:04 ora italiana (00:04 ora locale), a una profondità di 73 chilometri secondo le prime rilevazioni dell’Istituto geofisico indonesiano (BMKG). Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse aree dell’isola, generando momenti di paura tra la popolazione. Le autorità locali hanno confermato danni a due edifici. Le squadre di soccorso sono state immediatamente attivate per verificare la situazione. L’Indonesia è una delle aree più sismicamente attive del pianeta e registra frequentemente scosse di elevata intensità.