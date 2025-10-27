Terremoto Irpinia: inagibile la sede del Comune di Santo Stefano del Sole, la decisione sulle scuole della provincia

Gerardo Santoli, sindaco di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, chiude e trasferisce in altra sede il Municipio in seguito ai danni provocati dalle scosse di terremoto che dal pomeriggio di venerdì 24 alla tarda serata di sabato 25 ottobre, hanno interessato i comuni della Valle del Sabato, a pochi chilometri dal capoluogo irpino. Le scosse hanno infatti provocato lesioni e crepe ai muri e alle strutture portanti. Gli uffici sono stati dunque trasferiti dal Palazzo baronale, storica sede della casa comunale, nei locali della Fondazione Petretta, in piazza del Sole. La decisione di emanare l’ordinanza è stata assunta dopo l’ultimo sopralluogo, effettuato stamattina, dai Vigili del Fuoco. È l’unica struttura pubblica ad aver subito danni dalle undici scosse che hanno raggiunto una magnitudo massima di 4.0.

Nessun problema invece per gli edifici scolastici. La dirigente provinciale, Fiorella Pagliuca, ha annunciato la riapertura di tutti gli istituti della provincia di Avellino nella giornata di domani, martedì 28 ottobre, mentre proseguono gli ultimi monitoraggi nelle 54 scuole di competenza della Provincia di Avellino e in tutte le altre di competenza dei comuni.

A Montefredane scuola chiusa per 10 giorni

“La scuola di Montefredane dovrà restare chiusa per almeno dieci giorni a seguito del sopralluogo appena effettuato dal Professor Mariano Modano, necessario per consentire le verifiche statiche“. Lo annuncia Ciro Aquino, sindaco di Montefredane (Avellino), comune epicentro degli eventi sismici registrati in Irpinia.