Terremoto Isole Eolie: registrata una scossa in serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata questa sera, alle 21:21, nella zona delle Isole Eolie. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è avvenuto a una profondità molto elevata. Le Eolie, area ad alta attività sismica, sono spesso interessate da movimenti tellurici di lieve entità. Gli esperti dell’INGV continueranno a monitorare la zona, come di consueto, per rilevare eventuali ulteriori variazioni nell’attività sismica.