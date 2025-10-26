Terremoto magnitudo 6 nel Pacifico, tra isole Salomone e Vanuatu

Forte terremoto nel Pacifico. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 6.0, avvenuto alle 01:28 ora italiana (10:28 ora locale) ad una profondità di 64 km. L’epicentro è stato localizzato tra le Isole Salomone e Vanuatu: l’area è estremamente sismica a causa della complessa interazione tra la placca pacifica e la placca australiana. Questa regione è caratterizzata da frequenti terremoti, inclusi eventi di forte magnitudo, e rientra nella cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, il che la rende una delle zone a più alta attività sismica al mondo.