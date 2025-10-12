Terremoto nel Catanese, scossa avvertita nella notte | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto avvertita nella notte nel Catanese. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 2.5, localizzato a circa 1 km Sud/Est da Militello in Val di Catania (CT). L’evento è stato registrato alle 03:59, e l’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Scordia, Militello in Val di Catania, Palagonia e Lentini (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”).