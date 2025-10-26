Terremoto Parma, registrata una scossa a Borgo Val di Taro | DATI e MAPPE

Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre alle ore 17:25, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con epicentro nel territorio di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Secondo i dati diffusi dall’INGV, il terremoto ha avuto un ipocentro localizzato a circa 72 chilometri di profondità, un valore piuttosto elevato che ha contribuito ad attenuare la percezione della scossa in superficie. Gli esperti dell’INGV continueranno a monitorare l’evoluzione dell’attività sismica nell’area, pur ribadendo che eventi di questa entità rientrano nella normale dinamica geologica della regione.