Terremoto Pozzuoli, nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 00:53 del 19 ottobre 2025 (UTC 22:53 del 18.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“. Sono stati rilevati “in via preliminare 24 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (3 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3“, viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.