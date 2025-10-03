Terremoto Russia, forte scossa davanti alle coste della Kamchatka | DATI e MAPPE

Continua a tremare la Penisola della Kamchatka, nell’estremo Oriente della Russia, dopo la violenta scossa di magnitudo 8.8 di fine luglio. Alle 04:07 locali del 4 ottobre (le 18:07 italiane del 3 ottobre), è stato registrato un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro in mare, individuato 173km a sud-est di Vilyuchinsk, e profondità di 21km. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose.