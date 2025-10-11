Terremoto Russia, una nuova scossa di magnitudo 5.8 nella regione di Kamchatka

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la regione di Kamchatka, situata nell’estremo oriente della Russia, sabato alle 14:25 ora italiana. Il sisma ha avuto una profondità di 10 km (6,2 miglia), secondo quanto riferito dal German Research Center for Geosciences (GFZ). L’epicentro del terremoto è stato localizzato vicino alla costa orientale della regione, una zona conosciuta per la sua elevata attività sismica. Kamchatka è una delle aree più sismicamente attive del mondo, e frequenti scosse di terremoto si verificano nella regione.