Terremoto sconvolge il cuore delle Filippine: decine di morti e centinaia di feriti, Cebu in ginocchio

Un terremoto magnitudo 6.9 ha colpito le Filippine centrali, seminando distruzione e morte soprattutto nell’isola di Cebu. Il bilancio aggiornato riporta almeno 60 vittime e centinaia di feriti, molti dei quali hanno saturato gli ospedali locali. Scene drammatiche si sono registrate a Bogo, città costiera di circa 90mila abitanti situata vicino all’epicentro, dove i soccorritori hanno dovuto trasportare decine di sacchi per cadaveri tra le macerie. Secondo lo US Geological Survey (USGS), il sisma è avvenuto alle 21:59 ora locale (13:59 GMT) con epicentro a circa 19 km a Nord/Est di Bogo, ad appena 5 km di profondità. Una scossa superficiale, quindi, particolarmente distruttiva. Il terremoto è stato generato dal movimento di una faglia locale e ha colpito con estrema violenza le comunità della parte settentrionale di Cebu.

La potenza del sisma ha fatto crollare muri e tetti di case, scuole e stazioni dei pompieri, mentre blackout diffusi hanno lasciato migliaia di persone nel buio. Molti residenti, presi dal panico, sono corsi all’aperto per rifugiarsi in campi e spazi aperti, dove hanno trascorso la notte per paura di nuove scosse.

Terremoto nelle Filippine, vittime e danni

Le autorità hanno confermato decine di morti in diversi centri abitati:

Bogo : almeno 14 vittime, molte intrappolate sotto le macerie di abitazioni e strutture pubbliche. Le operazioni di soccorso sono complicate da frane e massi che hanno ostruito i villaggi montani;

: almeno 14 vittime, molte intrappolate sotto le macerie di abitazioni e strutture pubbliche. Le operazioni di soccorso sono complicate da frane e massi che hanno ostruito i villaggi montani; Medellin : 12 persone sono decedute nei crolli di soffitti e pareti delle abitazioni, alcune mentre dormivano;

: 12 persone sono decedute nei crolli di soffitti e pareti delle abitazioni, alcune mentre dormivano; San Remigio: 5 morti, tra cui 3 membri della guardia costiera, un vigile del fuoco e un bambino, colpiti dal crollo di muri mentre cercavano riparo durante una partita di basket.

Molte strade, ponti e strutture pubbliche hanno subito gravi danni. Un’antica chiesa cattolica a Daanbantayan è stata seriamente lesionata. Le autorità locali hanno segnalato crepe profonde nell’asfalto e crolli parziali in numerosi edifici commerciali.

Emergenza umanitaria

Il sisma ha anche danneggiato il sistema idrico di San Remigio, lasciando la popolazione senz’acqua potabile. Sono state richieste forniture urgenti di cibo, acqua e medicine.

Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ha inizialmente diramato un’allerta tsunami, temendo onde fino a un metro di altezza lungo le coste di Cebu, Leyte e Biliran. L’avviso è stato poi revocato, poiché non sono state registrate anomalie significative nei livelli marini.

Il governatore di Cebu, Pamela Baricuatro, ha avvertito che il bilancio potrebbe aggravarsi con la luce del giorno e l’avanzare dei soccorsi nelle zone isolate. Intanto, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, mentre migliaia di persone restano senza casa e senza servizi essenziali.

Un Paese fragile

Il terremoto arriva in un momento già critico: solo pochi giorni fa un violento tifone aveva devastato la regione centrale delle Filippine, causando almeno 27 morti e migliaia di sfollati. Le Filippine figurano tra i Paesi più vulnerabili al mondo a disastri naturali. Situate lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, un arco sismico caratterizzato da faglie e vulcani attivi, l’arcipelago affronta regolarmente terremoti ed eruzioni vulcaniche. Inoltre, è colpito da circa 20 tifoni l’anno, che spesso aggravano la fragilità delle infrastrutture e delle comunità locali.