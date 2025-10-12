Terremoto scuote la costa settentrionale del Perù

Un sisma magnitudo 4.9 ha colpito la regione di Piura, nel Nord del Perù, senza provocare danni né vittime, secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico Nazionale. Il terremoto si è verificato a una profondità di circa 40 km, con epicentro nel distretto di Miguel Checa, nella provincia di Sullana, a circa 19 km a Nord/Ovest della città di Piura. Le autorità riferiscono che la scossa è stata avvertita con un’intensità compresa tra i gradi III e IV della scala Mercalli, corrispondente a una percezione da lieve a moderata tra la popolazione. Il Centro Operativo di Emergenza Nazionale (COEN) ha confermato che non si registrano danni strutturali né interruzioni dei servizi essenziali, ma ha reso noto che il monitoraggio dell’area prosegue.

Il Perù si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive del pianeta, dove si concentra circa l’80% dei terremoti mondiali. L’ultimo evento di grande entità nel Paese risale al 2007, quando un devastante sisma nella regione di Ica causò oltre 500 vittime e ingenti perdite economiche.