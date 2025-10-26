Terremoto scuote Pozzuoli, nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei | DATI e MAPPE

Nuove scosse di terremoto avvertite a Pozzuoli, con epicentro nei Campi Flegrei. L’INGV riporta un sisma magnitudo Md 3.1, avvenuto alle 00:51 ad una profondità di 2 km. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 (UTC 22:51 del 25.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.