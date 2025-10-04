Terremoto Sicilia, registrata una scossa in serata a Oliveri | DATI e MAPPE

Alle ore 22.32 di sabato 4 ottobre, nel comune di Oliveri, in provincia di Messina, si è registrato un terremoto di magnitudo 3.1. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 7.6 km, nella zona del Messinese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche nei comuni limitrofi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione. Il terremoto è un promemoria della sismicità della regione siciliana, storicamente soggetta a fenomeni di questo tipo.