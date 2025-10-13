Terremoto sull’isola di Cebu, 14 feriti nelle Filippine centrali

Quattordici persone sono rimaste ferite a seguito di un terremoto di magnitudo 5.7 che ha colpito l’isola di Cebu, nelle Filippine centrali. L’evento sismico è avvenuto 2 settimane dopo il violento sisma che aveva già devastato la stessa regione. Secondo le autorità locali, 8 feriti si registrano nella città di Bogo e altri 6 nei comuni di San Remigio e Daanbantayan. A San Remigio una strada ha subito danni significativi. Il sisma, rilevato dallo United States Geological Survey (USGS) poco dopo l’una di notte di lunedì (le 19:05 di domenica in Italia), ha avuto l’epicentro nei pressi di Bogo, la stessa area colpita a fine settembre da un terremoto di magnitudo 6.9 che aveva causato almeno 75 vittime.

L’ospedale distrettuale di Bogo è stato temporaneamente evacuato dopo il crollo del parapetto di un edificio e un’interruzione di corrente elettrica, come comunicato dal governo provinciale.