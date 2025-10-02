Terremoto Turchia, forte scossa nel Mar di Marmara: trema anche Istanbul | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle 14:55 locali (le 13:55 italiane) di oggi, giovedì 2 ottobre. Il sisma ha avuto magnitudo 5.3 ed epicentro nel Mar di Marmara, ad una profondità di 20km. Secondo quanto riferisce l’agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, l’epicentro si colloca nel Mare di Marmara a 18 chilometri dalla località costiera di Marmaraereglisi, circa 100 chilometri a ovest di Istanbul. La scossa è stata avvertita anche nella città sul Bosforo, mentre la prefettura locale ha dichiarato che “per il momento non sono pervenute segnalazioni di danni” a causa del sisma. La Protezione Civile è ora al lavoro per controllare edifici considerati potenzialmente a rischio.