Terribile incidente, auto si schianta contro un elefante lungo l’autostrada Bulawayo-Gweru: muore un deputato dell’opposizione

Un deputato dell’opposizione nello Zimbabwe è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi lungo l’autostrada Bulawayo-Gweru, dove l’auto su cui viaggiava ha colpito un elefante, secondo quanto riportato da media locali tra cui la Tv statale Zbc e il sito ZimLive. Desire Moyo, membro della Citizens Coalition for Change (Ccc), noto anche come “Moyoxide”, era non solo un politico ma anche un noto poeta e educatore. Moyo avrebbe compiuto 46 anni il giorno successivo. Eletto nella circoscrizione di Nkulumane a Bulawayo (la seconda città del Paese), Moyo era membro della commissione parlamentare per sport, cultura e arti.

I dettagli sulla tragedia

È morto sul colpo, mentre altri quattro parlamentari a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Secondo la testimonianza di un collega, l’elefante avrebbe reagito all’impatto attaccando il veicolo, causando danni fatali. Numerosi tributi sono stati resi al poeta e amministratore culturale, celebrato per il suo impegno nel settore creativo. Il sindaco di Bulawayo, David Coltart, lo ha definito un “leader iconico e creativo”.