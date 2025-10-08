Tesla ha presentato oggi le nuove Model 3 e Model Y “Standard”: stessa autonomia, prezzo più basso

Tesla ha annunciato oggi il debutto di due nuove versioni dei suoi veicoli elettrici più popolari, la Model 3 e la Model Y, entrambe in una configurazione “Standard” pensata per ridurre il prezzo d’acquisto. Questa strategia, chiaramente orientata a rafforzare la competitività dell’azienda nel segmento di fascia media, punta a semplificare le dotazioni e a offrire veicoli più economici senza rinunciare all’autonomia e all’essenza della guida elettrica Tesla.

Caratteristiche principali: meno accessori, stessa autonomia

Le nuove versioni “Standard” si distinguono per l’eliminazione di alcuni componenti non essenziali, mantenendo però le prestazioni principali in termini di autonomia e affidabilità.

Model Y Standard:

Motorizzazione: trazione posteriore (RWD), motore singolo

Accelerazione: 0–100 km/h in circa 6,8 secondi

Autonomia: fino a 517 km nel ciclo EPA

Ricarica rapida: fino a 225 kW, per recuperare circa 257 km in 15 minuti

Prezzo (USA): a partire da 39.990 dollari

Questa versione semplificata rinuncia a elementi come la barra luminosa a LED, lo schermo posteriore per i passeggeri, un sistema audio avanzato e alcune finiture interne di pregio.

Model 3 Standard:

Motorizzazione: anch’essa RWD con un solo motore

Accelerazione: 0–100 km/h in circa 5,8 secondi

Autonomia stimata: analoga alla Model Y, circa 517 km (EPA)

Prezzo (USA): a partire da 36.990 dollari

Anche in questo caso, il risparmio deriva da una razionalizzazione delle dotazioni. Il veicolo mantiene le prestazioni essenziali ma rinuncia a elementi premium come i comandi vocali avanzati, i sedili riscaldati posteriori e altri optional tecnologici presenti nelle versioni più costose.

Un nuovo posizionamento

Tesla sembra così voler intercettare un pubblico più ampio, offrendo un’alternativa più accessibile in un momento in cui la domanda globale di auto elettriche registra segnali di rallentamento. In risposta a un mercato più competitivo e alla fine di alcuni incentivi statunitensi, l’azienda adatta la propria gamma con un’offerta mirata a contenere i costi senza rinunciare all’autonomia e alle prestazioni di base.

Questa operazione rappresenta anche una revisione dell’intera gamma: le versioni precedentemente note come “Long Range” ora assumono la denominazione di “Premium”, suggerendo una chiara segmentazione tra i modelli base e quelli più accessoriati.

Prezzo competitivo, ma il mercato resta incerto

Il posizionamento dei nuovi modelli punta a ridurre di circa 5.000 dollari il prezzo rispetto alle versioni premium equivalenti. Con eventuali incentivi statali, il costo effettivo per il consumatore potrebbe scendere ulteriormente — in alcuni casi anche sotto i 35.000 dollari, rendendo questi veicoli tra i più convenienti dell’offerta Tesla.

Nonostante l’attrattiva di una gamma più economica, l’annuncio ha avuto ripercussioni negative in borsa: il titolo Tesla ha registrato una flessione superiore al 4 % nella stessa giornata del lancio, segnale di una fiducia ancora instabile da parte degli investitori, preoccupati per i margini di profitto e la saturazione del mercato EV.