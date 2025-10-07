Tesla presenta modelli di auto con prezzi inferiori: la risposta da Wall Street

Le azioni Tesla sono crollate oggi a Wall Street del 4,45% dopo la presentazione di modelli di auto rinnovati con prezzi di partenza leggermente inferiori per compensare la multa del credito d’imposta federale per i veicoli elettrici, abolito da Donald Trump. Elon Musk ha iniziato ad accettare ordini per le versioni “standard” della berlina Model 3 e della Model Y di medie dimensioni a un prezzo di circa 40.000 dollari o inferiore sul sito web dell’azienda. I modelli “standard” rinnovati hanno un prezzo di circa 5.000 dollari in meno rispetto alle precedenti versioni essenziali di questi veicoli. Il credito d’imposta federale fino a 7.500 dollari per veicolo è scaduto il 30 settembre a seguito di una legislazione radicale fiscale e tributaria sostenuta da Trump, che ha gradualmente eliminato le iniziative volte a contrastare il riscaldamento globale.

Gli analisti erano scettici sul fatto che gli ultimi modelli, pubblicizzati durante il fine settimana nei post sui social media di Tesla, avrebbero aumentato le vendite di Tesla. Wall Street attendeva con ansia il lancio da parte di Musk di nuovi modelli che stupissero i consumatori. Garrett Nelson di Cfra Research ha definito l’annuncio “una delusione per gli investitori che speravano disperatamente in nuovi modelli come la tanto attesa Roadster”, ha affermato.