Tesla svela la sua auto più economica: il futuro elettrico costa meno

Tesla ieri ha annunciato un evento che si terrà domani, 7 ottobre, in cui verrà presentato un modello più accessibile per sostenere lo slancio delle vendite. Ieri, nelle contrattazioni pre-mercato, le azioni dell’azienda sono aumentate del 2%. In un video di 9 secondi pubblicato su X, la casa automobilistica guidata da Elon Musk ha mostrato un veicolo con i fari accesi in un ambiente buio. L’azienda ha accennato ad un evento previsto per domani in un video separato, con alla fine la dicitura “10/7”.

La crescita in borsa secondo Wall Street

Wall Street prevede che nel 2026 le consegne di Tesla saliranno a 1,85 milioni di veicoli, con il modello più economico che raggiungerà le 155.610 unità. Il produttore di veicoli elettrici in precedenza ha rinviato il lancio di una versione economica della Model Y negli Stati Uniti. A giugno l’azienda ha dichiarato di aver effettuato le “prime produzioni” dell’auto, ma che avrebbe iniziato a venderla nel quarto trimestre e avrebbe aumentato la produzione più lentamente del previsto.

Le caratteristiche del nuovo modello

La versione ridotta è progettata per essere circa il 20% più economica da produrre rispetto alla rinnovata Model Y e, secondo quanto riferito da alcune fonti a Reuters all’inizio di quest’anno, potrebbe arrivare a circa 250.000 unità all’anno negli Stati Uniti entro il 2026. Il trailer segue le consegne trimestrali record di Tesla per il trattato conclusosi a settembre, trainate da un’impennata degli acquisti di EV in vista della scadenza del credito d’imposta statunitense di 7.500 dollari, previsti per il 30 settembre. Tuttavia, gli analisti prevedono un calo delle vendite nei prossimi mesi, senza l’incentivo. Tesla deve affrontare le sfide di una gamma di modelli obsoleti.

L’azienda non introduce un nuovo veicolo per il mercato di massa da anni, affidandosi in larga misura agli aggiornamenti incrementali della Model 3 e della Model Y per incrementare le vendite. Le vendite del suo ultimo grande lancio, il Cybertruck, hanno registrato difficoltà, e Tesla negli ultimi mesi ha offerto sconti di migliaia di dollari sui suoi modelli. Lo scorso marzo, una richiesta di richiamo negli Stati Uniti ha mostrato che tra il lancio, nel novembre 2023, e l’inizio di quest’anno sono stati costruiti 46.096