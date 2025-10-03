Tesoro sommerso riaffiora al largo della Florida: trovate oltre 1.000 monete d’oro e d’argento

I forzieri colmi di tesori non appartengono solo alle fantasie dei bambini e degli scrittori. Nascosto sotto le acque turchesi al largo di un tratto della Florida noto, per l’appunto, come la “Costa del Tesoro“, un team di subacquei ha scoperto un carico di monete d’oro e d’argento che, si stima, valga un milione di dollari. Oltre 1.000 monete, che si ritiene siano state coniate nelle colonie spagnole dove ora si trovano Bolivia, Messico e Perù, sono state scoperte quest’estate al largo della costa atlantica della Florida, dalla 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, una società di recupero di relitti. Secoli fa, il tesoro era in viaggio verso la Spagna quando un uragano distrusse le navi della flotta.

Cenni storici

Era il 31 luglio 1715 e insieme con le navi e le vite dei marinai, finirono in fondo al mare anche i forzieri pieni di ricchezze. Date e marchi di conio sono ancora visibili su alcune delle monete recuperate: un vantaggio per storici e collezionisti che sperano di ricavare maggiori informazioni dal tesoro perduto. “Questa scoperta non riguarda solo il tesoro in sè, ma anche le storie che racconta“, ha dichiarato Sal Guttuso, direttore operativo della società di recupero, al Guardian. “Ogni moneta è un pezzo di storia, un legame tangibile con le persone che hanno vissuto, lavorato e navigato durante l’età d’oro dell’impero spagnolo. Trovarne 1.000 in un unico recupero è raro e straordinario“. Secondo la legge della Florida, qualsiasi “tesoro” o altri reperti storici “abbandonati” su terreni di proprietà statale o nelle acque statali appartengono allo Stato.