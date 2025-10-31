Test nucleari: Trump fa retromarcia? La risposta del presidente è netta

La marcia indietro di Donald Trump sui test nucleari non è arrivata. Il presidente americano ha ribadito oggi l’intenzione di testare l’arsenale nucleare americano, senza però chiarire con che modalità. “Faremo dei test, sì, e altri paesi lo fanno. Se lo faranno loro, lo faremo noi”, ha detto rispondendo ai giornalisti sull’Air Force One. Incalzato con domande se intenda esercitazioni con o senza esplosioni nucleari, Trump non si è sbilanciato: “lo vedrete”. Nessuna potenza atomica, a parte la Corea del Nord, conduce test di armi nucleari esplosive da decenni. La Russia e la Cina non fanno test dagli anni ’90 e l’ultimo degli Stati Uniti risale al 1992.

La posizione della Russia sui test

E Mosca non intende riprenderli, così ha chiarito, a meno che non lo faccia Washington. “Le armi nucleari vengono testate regolarmente, ma vengono utilizzati modelli matematici e non fisici”, ha chiarito il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Serghei Shoigu.

La dura reazione dell’Iran

Dura la presa di posizione dell’Iran che da anni è in conflitto con gli Stati Uniti per i suoi controversi progetti nucleari. “Un bullo dotato di armi nucleari sta riprendendo i test sulle armi atomiche. Lo stesso bullo ha demonizzato il programma nucleare pacifico dell’Iran”, ha attaccato sui social media il ministro degli Esteri Abbas Araghchi.

La protesta dei sopravvissuti giapponesi

Il gruppo giapponese di sopravvissuti alla bomba atomica Nihon Hidankyo ha inviato una lettera di protesta all’ambasciata degli Stati Uniti in Giappone. L’ordine di Trump “contraddice direttamente gli sforzi delle nazioni di tutto il mondo che lottano per un mondo pacifico senza armi nucleari ed è assolutamente inaccettabile”, ha ricordato il gruppo vincitore del premio Nobel per la pace.