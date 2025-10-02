Tifone Bualoi in Vietnam: si aggrava il bilancio delle vittime, centinaia di milioni di danni

È salito a 36 il numero delle vittime causate dal passaggio del tifone Bualoi in Vietnam, mentre i dispersi sono 21 e i feriti 147. Lo ha reso noto oggi il Ministero dell’Agricoltura e dell’ambiente. Sono crollate 160 case e oltre 154mila sono state danneggiate; hanno subito danni anche 1.429 scuole e sono state bloccate infrastrutture fondamentali come dighe, strade, opere di irrigazione, reti elettriche e impianti di telecomunicazione. L’agricoltura è stata duramente colpita, soprattutto le risaie. I danni materiali sono stimati al momento in circa 333 milioni di dollari.

Il tifone Bualoi ha investito il nord e la regione centrale del Vietnam, colpendo le province di Son La, Phu Tho, Tuyen Quang, Lang Son, Cao Bang, Bac Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh e Quang Tri.