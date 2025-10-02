Tifone Bualoi, nuovo aggiornamento sul bilancio di morte e devastazione in Vietnam

Continua a salire il bilancio del passaggio del tifone Bualoi in Vietnam. Secondo l’ultimo aggiornamento comunicato dal Ministero dell’Agricoltura e dell’ambiente del Paese, sono 49 i morti, 16 i dispersi e 153 i feriti causati dalla potente tempesta. I danni materiali sono stimati al momento in circa 481 milioni di dollari. Sono crollate almeno 200 case e oltre 169mila sono state danneggiate. La tempesta ha investito il nord e la regione centrale, soprattutto la provincia di Ha Tinh. Tra le province più colpite figurano anche Cao Bang, Thai Nguyen, Phu Thá, Tuyen Quang, Lao Cai e Quang Trá.