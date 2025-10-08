Tifone Matmo: inondazioni record in Vietnam, almeno 8 morti

Inondazioni senza precedenti hanno colpito diverse province del Vietnam, causando la morte di almeno 8 persone questa settimana. Le forti piogge provocate dal tifone Matmo – indebolitosi lunedì dopo il landfall – hanno investito duramente il Nord del Paese, appena una settimana dopo che il tifone Bualoi aveva innescato alluvioni costate la vita a oltre 50 persone. Decine di migliaia di residenti sono rimasti isolati nelle proprie abitazioni, in alcuni casi senza elettricità né scorte alimentari, mentre altri sono stati costretti a evacuare quando l’acqua ha sommerso automobili e tetti a Thai Nguyen City, circa 80 km a Nord di Hanoi.

Secondo il Ministero dell’Ambiente, 8 persone sono morte a causa di inondazioni e frane nelle regioni montuose del Nord da lunedì, e altre 5 risultano ancora disperse. L’ufficio meteorologico nazionale ha segnalato che il livello del fiume Cau, che attraversa Thai Nguyen, ha superato di oltre un metro il precedente record di 28,81 metri, stabilito nel settembre 2024 durante il passaggio del tifone Yagi.

L’esercito ha comunicato di aver impiegato 2 elicotteri per distribuire 4 tonnellate di aiuti umanitari – tra cui acqua potabile, noodles istantanei, biscotti, latte e giubbotti di salvataggio – ai residenti intrappolati dalle acque nella provincia di Lang Son, al confine con la Cina.