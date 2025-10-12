Tifone Tip, il colosso del 12 ottobre 1979: il ciclone più intenso mai registrato con 870 hPa di pressione minima

Il 12 ottobre 1979 è una data incisa nella storia della meteorologia mondiale: quel giorno, nel cuore dell’Oceano Pacifico occidentale, il Tifone Tip raggiunse una pressione minima al suolo di appena 870 hPa, il valore più basso mai misurato sulla Terra a livello del mare. La rilevazione fu effettuata da un aereo di ricognizione dell’aeronautica statunitense, che documentò un sistema ciclonico di potenza e dimensioni senza precedenti. Tip non fu solo il più profondo, ma anche il più grande ciclone tropicale mai osservato: con un diametro di circa 2.200 chilometri, copriva un’area superiore a quella dell’intero Giappone. Al culmine della sua intensità, i venti massimi sostenuti toccarono i 305 km/h, rendendolo un colosso atmosferico capace di generare mareggiate e onde di straordinaria altezza nell’oceano aperto.

Il tifone si formò a est delle Filippine, sfiorò l’isola di Guam e infine si diresse verso il Giappone, che raggiunse indebolito nella seconda metà di ottobre 1979. Nonostante l’attenuazione, provocò piogge torrenziali e gravi inondazioni con decine di vittime e danni estesi alle infrastrutture.

Un record che resiste da oltre quarant’anni

Il valore di 870 hPa rappresenta tuttora un primato mondiale riconosciuto da tutte le principali agenzie meteorologiche, inclusa la NOAA e la JMA. Nessun altro ciclone tropicale, neppure i più recenti “super typhoon” del Pacifico, ha mai superato ufficialmente quella soglia, in assenza di misurazioni dirette più estreme.

Le campagne di ricognizione aerea condotte negli anni Settanta furono decisive per la precisione del dato, confermando la straordinaria intensità di Tip e ponendo le basi per le moderne metodologie di osservazione satellitare dei cicloni tropicali.

Un laboratorio naturale per la scienza del clima

Il Tifone Tip rimane un caso di studio fondamentale nella ricerca meteorologica e climatologica. Il suo sviluppo, alimentato da acque oceaniche insolitamente calde e da una perfetta organizzazione della convezione tropicale, è oggi analizzato per comprendere meglio le dinamiche dei cicloni estremi in un clima globale sempre più caldo.

Il record del 1979 non è solo un numero, ma un punto di riferimento per gli scienziati che monitorano come la forza dei cicloni tropicali stia evolvendo nel tempo. Tip rimane, a oltre quarant’anni di distanza, il simbolo della potenza e della complessità dell’atmosfera terrestre.