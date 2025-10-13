Torino diventa capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World

La città di Torino si prepara a brillare come capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Cinema, prende il via questa sera con una cerimonia di apertura alla Mole Antonelliana, simbolo di cultura e avanguardia tecnologica. La cerimonia vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e del panorama dell’innovazione, tra Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza, Comune di Torino; Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini, Regione Piemonte; Patrizia Polliotto, Segretario Generale Fondazione CRT; Barbara Graffino, Membro del Consiglio Generale, Fondazione Compagnia di San Paolo; Elena Maria Baralis, Prorettore Politecnico di Torino; Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati; Michele Vietti, Presidente ANFIR, Associazione Nazionale Finanziarie Regionali.

I dettagli sull’evento

L’evento, realizzato con il supporto di partner istituzionali come Parlamento Europeo e Rai Cinema, e il sostegno di Compagnia di San Paolo, CRT e ANFIR, si configura come un’occasione unica per esplorare le frontiere di intelligenza artificiale e realtà virtuale, settori chiave per il futuro del nostro Paese. Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, dichiara: “l’AI & VR Festival rappresenta un momento di confronto cruciale tra istituzioni, imprese e mondo accademico per promuovere un’innovazione responsabile e sostenibile. Vogliamo ispirare talenti, startup e imprese a cogliere le opportunità offerte da AI e VR, contribuendo alla competitività dell’Italia”.

Il secondo giorno del Festival, 14 ottobre, aperto al pubblico fino a esaurimento posti e seguibile anche in streaming sui canali dell’agenzia DIRE, sarà dedicato a panel, workshop e sessioni interattive che esploreranno le applicazioni pratiche di AI e VR in settori come industria 4.0, cybersecurity, educazione e intrattenimento. Tra i protagonisti della giornata, un parterre d’eccezione: Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione, Regione Piemonte; Riccardo Di Stefano, Delegato nazionale Confindustria Open Innovation, già Presidente nazionale Gruppo Giovani; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia; Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori; Antonio Maria Tambato, Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale, Agenzia per l’Italia Digitale; Min. Plen. Fabrizio Lobasso, VDG DGSP – MAECI; Stefano d’Albora, Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato; Elena Previtera, Senior Partner e membro del Consiglio di Amministrazione, Reply; Giovanni Russo, Head of AI, Data & Hyperautomation, Gruppo Lutech; Clemente Fuggini, Head of Infrastructure & Mobility Research & Innovation, RINA; Pierguido Iezzi, Strategic Director, Maticmind S.p.a; Stefano Ronconi, Director of Data Intelligence, Wurth Italia; Igor Marcolongo, Head of Business Evolution, Tinexta InfoCert; Davide Scatto, Head of Cybersecurity Advisory Services, Tinexta Cyber; Michele Osella, Head of Innovation, Fondazione Compagnia di San Paolo; Agostino Sperandeo, Capo Divisione Strategia, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Assunta Esposito, Dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica di Torino, Primo Dirigente della Polizia di Stato; Claudia Trivillino, Public Policy Manager, Italy and Greece, Meta; Silvia Ronchiadin, Head of Artificial Intelligence Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center; Laura Li Puma, Responsabile di Applied Research & Innovation Hubs, Intesa Sanpaolo Innovation Center; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE; Matteo Musso, Media Relations MILANO CORTINA 2026; Nicolas Nati, CEO Akka Italy; Gian Luca Comandini, ForbesU30, TEDx Speaker, Professor, Blockchain Expert; Laura Morgagni, Direttore Generale Fondazione Piemonte Innova; Fiorenza Succu, Chief Evangelist di AI4Industry; Matteo Pessione, Attività Istituzionale Fondazione CRT e Coordinatore OGR Tech; Carlo Rodomonti, Head of Marketing & Innovation, Rai Cinema; Daniele Lombardo, Group Marketing, Institutional Relations and Communication Director, TeamSystem. Patrocini: Agid, ESA, Enea, Regione Piemonte, Comune di Torino, Federmanager, Invitalia, Fondazione Piemonte Innova, Anitec-Assinform, Assintel, Unione Editori e Creators Digitali di Anica.

L’AI & VR Festival Multiverse World si conferma un evento imperdibile per professionisti, studenti, imprenditori e appassionati, offrendo opportunità di networking e collaborazione con i protagonisti del digitale. Un viaggio nel “Multiverse World” per scoprire come AI e VR stanno plasmando il futuro.