“Tormenta di neve e ghiaccio”, l’autunno in Piemonte si veste d’inverno | FOTO

L’autunno in Piemonte mostra già il volto dell’inverno. La persistenza di correnti nordoccidentali in quota, legate a una vasta depressione sul Nord Europa, continua a portare venti di Foehn sulle Alpi e nelle valli, con temporanei rinforzi anche sulle pedemontane. In pianura, invece, l’effetto favonico si attenua nel corso della giornata, regalando cieli limpidi e aria tersa. Sulle alte valli di confine, oltre i 1600-1800 metri, proseguono le nevicate, mentre nel fine settimana si attendono nuovi addensamenti sulle creste alpine settentrionali, con precipitazioni irregolari e tempo asciutto altrove. Le temperature minime sono in calo: nei fondovalle più riparati potranno toccare lo zero, mentre le massime non supereranno i 14-16°C domani , per poi risalire domenica grazie al ritorno del Foehn.

A causa di una “tormenta di neve e ghiaccio“, la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Torino ha disposto la chiusura anticipata della SP1 tra Balme e Pian della Mussa, solitamente prevista dal 30 ottobre.

