Torna “Expo Consumatori”: la kermesse nazionale dedicata alla tutela dei consumatori

Dal 17 al 19 ottobre 2025, nell’area del Gazometro Ostiense di Roma e all’interno di Maker Faire Rome, torna “Expo Consumatori“, la kermesse nazionale giunta alla sua 8ª edizione interamente dedicata al mondo del consumerismo. Per il 2025 il tema scelto è quello della sostenibilità: “Trasformare le buone abitudini in attitudini”. La manifestazione sarà inaugurata venerdì 17 ottobre alle ore 10:15 con il taglio del nastro da parte dell’attrice Claudia Gerini, madrina d’eccezione della kermesse, e vedrà gli interventi, tra gli altri, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente Arera, Stefano Besseghini, dei parlamentari Alberto Luigi Gusmeroli e Andrea Casu.

Durante Expo Consumatori 2025 si alterneranno laboratori, talk e attività esperienziali che coinvolgeranno in modo diretto i cittadini su temi come consumo consapevole, transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed educazione finanziaria. Alla tre giorni di eventi parteciperà anche l’attore comico Ciro Giustiniani, che coinvolgerà i visitatori tra laboratori e percorsi interattivi.

Tra i momenti chiave:

Officine del Consumo Consapevole con laboratori di economia circolare e sostenibilità (con Ispra e Eni).

Simula-CER, laboratorio interattivo realizzato con Enea per far vivere la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile.

Il convegno “Consumatori, imprese, istituzioni: un patto per la sostenibilità consumerista” con tre panel dedicati a consumi circolari, mobilità e transizione energetica, con la partecipazione di Arera, Agcm, Poste Italiane e rappresentanti istituzionali.

“Gira la ruota, cambia il futuro”, gioco educativo per studenti sui temi del risparmio e del contrasto al sovraindebitamento.

Un focus sul progetto europeo LESS – Educazione, Consumo e Sostenibilità.

I laboratori replicati di “Ambiente in Classe” per le scuole.

“Expo Consumatori nasce per rendere i cittadini protagonisti di un cambiamento concreto e condiviso, capace di orientare il mercato e accelerare la transizione ecologica”, dichiara il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.