Torna l’allarme lupi nella Tuscia, i residenti: “viviamo nel terrore da giorni”

Torna nella Tuscia l’allarme lupi. Le ultime segnalazione arrivano dalla località San Giorgio di Tarquinia, sulla litoranea Viterbese, dove i residenti non solo denunciano sui social i ripetuti attacchi al bestiame, con pesanti perdite per gli allevatori, ma anche il costante clima di paura in cui vivono. Gli ultimi episodi secondo le segnalazioni risalirebbero alle notti scorse, quando i predatori avrebbero fatto sparire undici pecore, tra cui quattro gravide, che poi sono state ritrovate sventrate. Pochi giorni prima, un altro episodio che ha visto più capre, che erano in un giardino privato, uccise e trascinate via.

L’allarme

“Viviamo nel terrore da giorni – scrivono sui social alcuni abitanti della zona -. Abbiamo chiesto aiuto agli enti preposti, ma ci hanno detto che non possono intervenire. I lupi entrano nei giardini, non abbiamo più sicurezza nemmeno per i nostri animali domestici. Chiediamo a tutti di tenere cani e gatti in casa, sono in serio pericolo”.